В Винницкой области молдаванин украл велосипед и стиральный порошок

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В полицию обратилась жительница Могилёв-Подольского. Потерпевшая сообщила, что неизвестный похитил из подвала велосипед, бытовую химию и продукты.

Полицейские разыскали злоумышленника. Им оказался 44-летний гражданин Молдовы. По месту жительства правонарушителя изъяли краденое, пишет news.vn.ua.

По факту кражи ведётся расследование. Правонарушителю грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

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