В Венгрии задержали молдаванку, которая несколько лет разыскивалась за мошенничество

В Венгрии задержали молдаванку, которая несколько лет разыскивалась за мошенничество

63-летняя жительница Бричанского района была объявлена в международный розыск в 2017 году. Её задержали в Венгрии.

ИП Бричан объявил гражданку ​​в розыск за мошенничество в особо крупных размерах. Женщина была приговорена к 8 годам лишения свободы.

В марте этого года разыскиваемую задержали при попытке пересечь границу Венгрии. На днях женщину экстрадировали в Молдову и передали правоохранителям.

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