В Ватре при финансовой поддержке примарии Кишинёва построили стадион

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Новый многофункциональный стадион в городе Ватра был построен и открыт при финансовой поддержке примарии Кишинёва. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что за 2 года муниципалитет выделил более 6 млн леев.

– На стадионе есть 3 поля для футбола, баскетбола и волейбола. Я рад, что жители, и, в особенности, дети и молодёжь этого населённого пункта смогут заниматься спортом. В прошлом году мы открыли ещё один современный стадион в селе Добруджа, Сынджера. А стадион с беговыми дорожками мы построили в Ставченах, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, проекты были реализованы местной публичной администрацией при содействии примарии Кишинёва, Федерации футбола Молдовы и экономического агента из населённого пункта.

Стоит отметить, что при участии примарии во многих населённых пунктах пригородов Кишинёва осуществляются десятки инфраструктурных проектов.

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