В Ватре построен многофункциональный стадион

0

Как сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, стоимость проекта составила 10,6 млн леев, из которых 6,2 млн инвестировала примария Кишинёва. Остальную сумму внесла местная администрация.

Строительные работы начались весной 2020 года и были завершены в мае 2022 года. Стадион разделён на несколько зон: футбольное поле (942 кв. м), баскетбольная площадка (583 кв. м), волейбольная площадка (401 кв. м) и беговая дорожка (463 кв. м).

На территории стадиона ведутся работы по обустройству раздевалки, кабинета для тренеров и санитарного блока. В каждом секторе устанавливают трибуны. На поле стадиона уложено каучуковое покрытие.

Около 100 человек, включая детей и взрослых, приходят ежедневно на стадион, чтобы заняться спортом. За последние три года примария Кишинёва инвестировала 9,7 млн леев в инфраструктурные проекты в Ватре, – отметил Ион Чебан.

Напомним, этим летом в Ставченах также был введён в эксплуатацию новый многофункциональный стадион. Проект обошёлся в 4 миллиона леев, 2 миллиона из которых выделила столичная примария.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.