В университетах Молдовы выросла стоимость обучения

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Стоимость обучения в молдавских вузах выросла. По мнению экспертов, это произошло из-за инфляции и энергетического кризиса. Секретарь приемной комиссии Молдавской экономической академии (ASEM) Сергей Портареску уточнил, что у академии есть расходы, на которые влияет инфляция.

– Стоимость обучения в ASEM варьирует от 8500 до 9500 леев за степень бакалавра и около 10 тысяч леев за степень магистра. Мы также должны оплачивать коммунальные услуги, а преподаватели, в свою очередь, ожидают хотя бы небольшого повышения заработной платы, чтобы они тоже могли справиться с ситуацией. Мы увеличили их зарплаты меньше, чем это сделали другие,- сказал Сергей Портареску.

И в Техническом университете стоимость обучения увеличилась по сравнению с прошлым годом. Секретарь приемной комиссии ТУМ Раду Мельник сказал, что университет в течение месяца платил за отопление двойную цену. Вместо 1,6 млн леев, университет заплатил 3,5 млн. Цены на электроэнергию, газ и отопление привели к изменению цен на учебу по контракту, а реформа реорганизации университетов путем слияния (поглощения) повлияла на образовательный процесс, передает ipn.md.

Секретарь приемной комиссии Государственного университета медицины и фармации им. Николае Тестемицану Александру Корлэтяну отметил, что университет предлагает такие программы, как: питание человека, общественное психическое здоровье, клиническая оптометрия, физиотерапия и реабилитация. Остаются наиболее востребованные специальности: стоматология, общая медицина и фармакология. План приема в этом году предусматривает 450 мест, финансируемых из государственного бюджета для бакалавриата и интегрированных исследований, и 492 места на контрактной основе. Секретарь отметил, что в прошлом году были заполнены абсолютно все бюджетные места. Сборы в этом году не были повышены, по некоторым специальностям даже снизилась стоимость учебы по контракту.

Секретарь приемной комиссии Молдавского государственного университета Виорика Гладки заявила, что стоимость обучения увеличилась на 500 или 1000 леев. Остаются наиболее востребованные специальности: право, перевод (на филологическом факультете) и специальности экономического факультета. Бюджетные места в области химических наук, точных наук и естественных наук, как правило, не заполняются. В этом году МГУ предлагает около 60 программ бакалавриата и магистратуры на 11 факультетах.

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