В Унгенском районе загорелся дом: хозяин получил лёгкие ожоги

В Унгенском районе загорелся дом: хозяин получил лёгкие ожоги

В доме жителей села Синешты Унгенского района случился пожар. На место ЧП были направлены две бригады пожарных.

Огонь охватил крышу дома площадью около 150 м2: выгорело около 20% кровли. Как выяснилось, 60-летний хозяин жилья получил ожоги при попытке разжечь печь легковоспламеняющимся веществом. Врачи “скорой” оказали мужчине помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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