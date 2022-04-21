В Унгенах заработает современная лаборатория по исследованию почвы

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Её создание стало возможным благодаря гранту, полученному производителем органических удобрений из Унген в рамках программы «EU4Moldova: ключевые регионы», реализуемой Программой развития ООН (ПРООН) и Детским фондом (ЮНИСЕФ).

Таким образом, станет возможным производство удобрений в большем количестве и в лучших условиях. Для лаборатории закупят спецоборудование, которое позволит определять микро- и макроэлементы почвы, а также органику растворов, пишет moldpres.md. Также будут созданы новые рабочие места.

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