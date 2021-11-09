В Унгенах задержали двух мужчин, наладивших бизнес по продаже марихуаны (ВИДЕО)

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Двое мужчин 40 и 52 лет были задержаны с поличным при попытке сбыть 7 кг марихуаны.

В ходе расследования выяснилось, что участники преступной группы высадили коноплю в лесной полосе в Унгенском районе. Созревшие растения обрабатывали, собирали и измельчали, а готовый продукт продавали.

После задержания в домах сбытчиков прошли обыски. На чердаке в доме одного из подозреваемых полиция изъяла около 7 кг марихуаны. У лидера группы также нашли незаконно хранимое охотничье ружьё и патроны. В общей сложности правоохранители конфисковали 15 кг марихуаны стоимостью около 4 500 000 леев.

Подозреваемые находятся под стражей, один из них признал свою вину. Мужчинам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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