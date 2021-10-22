В Унгенах возле здания прокуратуры вспыхнул пожар

В Унгенах возле здания прокуратуры вспыхнул пожар

Инцидент произошёл накануне вечером. На место ЧП прибыли три пожарных расчёта.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в пристройке и гараже возле здания прокуратуры по ул. Националэ, 32. Спасатели успели эвакуировать автомобиль, который находился в охваченном пламенем гараже. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Огонь уничтожил пристройку, в которой хранились старые вещи, а также 60% гаража. Здание прокуратуры не пострадало. Обстоятельства инцидента выясняются.

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