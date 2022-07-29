В Унгенах водолазы ищут тело утонувшей в реке 15-летней девочки

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Поисковая операция началась вчера, 28 июля, после того, как в ГИЧС поступило сообщение о 15-летней девочке, которая утонула в реке Прут вблизи села Петрешты Унгенского района.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, отец девочки со своими приятелями вошли в реку искупаться. Дети, которые отдыхали со взрослыми, вышли на берег, а 15-летнюю девочку потеряли из виду. На место прибыли водолазы ГИЧС.

Поисковая операция проводилась вчера до позднего вечера и продолжилась сегодня утром, однако тело несовершеннолетней до сих пор не было найдено.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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