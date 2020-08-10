В Унгенах во время чистки колодца погиб мужчина

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Трагедия произошла сегодня днём ​​в селе Тешкурень Унгенского района. 24-летний мужчина погиб после падения в колодец, который чистил.

По словам начальника ИП Унген Виктора Гаврилицы, о несчастном случае в службу спасения сообщил житель села. По его словам, мужчина упал в колодец и утонул.

Как было установлено, до трагедии мужчина находился в гостях у родственников. Вместе с другими местными жителями он проводил работы по очистке колодца, пишет news.ungheni.org. При спуске в колодец оборвалась верёвка, и мужчина упал с высоты в воду. К несчастью, он утонул.

Тело погибшего извлекли и отправили на экспертизу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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