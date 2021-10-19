В Унгенах пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста

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Инцидент произошёл в селе Петрешть. Жертве было 63 года.

Сельчанин ехал на велосипеде по населённому пункту, когда его сбил микроавтобус марки Volkswagen, которым управлял 56-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался до приезда “скорой”.

Водитель микроавтобуса был за рулём пьяным: тест выявил 1,01 мг/л в выдыхаемом воздухе, пишет deschide.md.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются.

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