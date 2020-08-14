В Унгенах перевернулось авто: пассажирка попала в больницу

В Унгенах перевернулось авто: пассажирка попала в больницу

Очередная авария произошла сегодня днём на выезде из населённого пункта Пырлица Унгенского района.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь ГИП Сильвия Ветку, в ДТП попал автомобиль Volkswagen Sharan, за рулём которого находился 48-летний мужчина.

По неизвестным причинам водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и перевернулась. В результате находившаяся в салоне 46-летняя женщина была госпитализирована, – рассказала Ветку.

Тест на алкоголь показал, что водитель был трезв. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства, при которых произошла авария.

Напомним, ещё одна серьёзная авария произошла этим утром в Унгенском районе. Пострадавшего водителя пришлось извлекать из авто сотрудникам ГИЧС.

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