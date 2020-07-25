В Унгенах несовершеннолетнего похитили из-за конфликта двух “банд”

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Несколько дней назад в полицию Криулян поступило сообщение о пропаже 17-летнего молодого человека, который днём ранее ушёл к своему другу и не вернулся. В результате предпринятых мер полицейские установили, что пропавший вместе с приятелями отправился на “стрелку” с другой группой молодых людей, чтобы решить давний конфликт.

Поздней ночь к месту, которое было оговорено заранее, а именно к въезду в село Хыртопул Маре, подъехали два автомобиля, из которых вышла группа людей в возрасте от 22 до 25 лет. Парни, которые уже находились на месте, разбежались. Остались только двое – объявленный в розыск несовершеннолетний и его 20-летний друг. Их силой затолкали в машину, где продолжили угрожать расправой, затем оставили у местного озера.

По факту похищения человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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