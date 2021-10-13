В Унгенах машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковушкой (ВИДЕО)

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Авария произошла минувшей ночью.

По данным пресс-службы Инспектората полиции Унген, машина скорой помощи, за рулём которой находился 35-летний мужчина, ехала с включённым проблесковым маячком. Подъехав к перекрёстку, водитель не удостоверился в безопасности и проехал на красный сигнал светофора. В результате в автомобиль службы экстренной помощи врезалась легковушка, за рулём которой находился 58-летний мужчина, передаёт publika.md.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Машина “скорой” перевернулась на бок. Полиция установила, что оба водителя находились в трезвом состоянии.

Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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