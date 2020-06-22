В Унгенах ищут мужчину, пропавшего более полугода назад

В Унгенах ищут мужчину, пропавшего более полугода назад

Разыскивается 35-летний Калин Алексей, житель села Скулень Унгенского района. 17 ноября 2019 года он вышел из дома, с тех пор на связь не выходил.

Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза карие.

Одежда: синий свитер, серые шорты, домашние тапочки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины с фотографии, просят звонить в службу 112 или по номеру 373 79 61 63 81.

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