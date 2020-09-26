В Унгенах автомобиль упал с моста. Водитель погиб, пассажир ранен

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Трагическое ДТП произошло сегодня утром у села Петрешть Унгенского района.

По предварительной информации, 42-летний водитель микроавтобуса Volksagen не справился с управлением. Машина слетела с моста и перевернулась, пишет deschide.md.

Водителя и находившуюся с ним в салоне 19-летнюю дочь забрала “скорая”, однако мужчина скончался по дороге в больницу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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