В Унгенах автомобиль упал с моста. Водитель погиб, пассажир ранен

В Унгенах автомобиль упал с моста. Водитель погиб, пассажир ранен

Трагическое ДТП произошло сегодня утром у села Петрешть Унгенского района.

По предварительной информации, 42-летний водитель микроавтобуса Volksagen не справился с управлением. Машина слетела с моста и перевернулась, пишет deschide.md.

Водителя и находившуюся с ним в салоне 19-летнюю дочь забрала “скорая”, однако мужчина скончался по дороге в больницу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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