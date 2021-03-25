В Украине зарегистрирован новый суточный антирекорд случаев инфицирования COVID-19

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По состоянию на утро четверга в соседней стране было выявлено 16 669 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровевших – 6 784 человека, 362 пациента скончались.

Заболели 786 детей и 446 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 4 838 человек, – сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Количество инфицированных с начала пандемии в Украине составило 1 596 575 человек, пишет interfax.com.ua. 31 135 пациентов скончались, 1 283 020 выздоровели.

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