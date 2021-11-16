В Украине зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

В Украине за минувшие сутки подтвердили более 16 тысяч новых случаев коронавируса и 838 смертей – максимум за всё время пандемии. Больше всего заражений за сутки в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Предыдущим антирекордом было 833 летальных исхода за день.

За сутки госпитализировали 2264 человека, выздоровели 21 914. За всё время пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 244 749 человек, выздоровели 2 664 373 человека, скончались 77 985, передаёт rbc.ua.