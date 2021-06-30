В Украине задержали молдаванина, незаконно обогатившегося на 1 млн долларов

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) установили местонахождение и задержали гражданина Молдовы, который 5 лет находился в международном розыске по линии Интерпола.

По данным пресс-службы СБУ, 32-летний молдаванин скрывался в Украине от уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупных размерах. Он использовал поддельные документы гражданина Украины, постоянно меняя места жительства, передаёт ukrinform.ru.

– Согласно полученным данным, в течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, которые собирали деньги на лечение. В апреле 2016 года суд признал его виновным в совершении этого преступления и приговорил к 15 годам лишения свободы, – говорится в сообщении ведомства.

Оперативники задержали преступника вблизи места его временного проживания в Днепре. Решается вопрос о его экстрадиции.

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