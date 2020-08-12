В Украине за сутки зарегистрировали более 1 400 новых случаев COVID-19

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По состоянию на 12 августа в Украине обнаружили 1 433 новых случая коронавируса. Такие данные приводятся в карте Совета безопасности и обороны Украины.

Всего в соседней стране зарегистрировано 84 548 случаев заражения. 45 686 человек выздоровели, 1 970 скончались, передаёт rbc.ua.

Напомним, что по состоянию на 11 августа общее количество заболевших за всё время пандемии в Молдове достигло 28 223. Вылечились 19 740 человек, скончались 857.

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