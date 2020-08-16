В Украине за сутки выявили более 1,6 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки выявили более 1,6 тысяч новых случаев коронавируса

Умерли от болезни в соседней стране более 2 тысяч человек.

За последние сутки в Украине выявили 1637 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны, передаёт rbc.ua.

Так, в соседней стране уже 91 356 случаев болезни с начала пандемии. Из них 47 822 выздоровели, в том числе 392 – за вчера. Умерли от вируса за последние сутки 24 человека. Общее число жертв составляет 2068 человек.

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