В Украине за сутки резко подскочило число новых больных коронавирусом

В Украине за сутки резко подскочило число новых больных коронавирусом

В соседней стране за последние 24 часа выявили 19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.  В их числе – 766 детей и 480 медработников.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в соцсети. Он отметил, что за минувшие сутки были госпитализированы 5092 человека; зафиксировано 464 летальных случаев; выздоровели 10 032 человека, пишет covid.unian.net.

За всё время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 803 998 человек, вылечились – 1 383 883. Число летальных исходов составляет 35 962.

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