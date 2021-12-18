В Украине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Украине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Украине обнаружили штамм “омикрон”. Об этом сообщил министра здравоохранения соседней страны Виктор Ляшко в Facebook.

Человек, инфицированный омикрон-штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас он находится на лечении.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование этого случая и дополнительное обследование людей, с которыми контактировал пациент, сообщает news.liga.net.

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