В Украине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

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В Украине обнаружили штамм “омикрон”. Об этом сообщил министра здравоохранения соседней страны Виктор Ляшко в Facebook.

Человек, инфицированный омикрон-штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас он находится на лечении.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование этого случая и дополнительное обследование людей, с которыми контактировал пациент, сообщает news.liga.net. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.