В Украине ввели карантин выходного дня

В Украине ввели карантин выходного дня

С этой субботы в Украине в выходные не будут работать кафе и рестораны, часть магазинов, а также фитнес-центры и развлекательные учреждения. В Киеве подобные меры называли альтернативой полному локдауну.

Правительство Украины приняло решение о введении режима «карантина выходного дня» на территории страны, передает rbc.ru. В выходные дни в стране будут работать только объекты критической инфраструктуры, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Карантинные меры будут действовать с полуночи субботы до полуночи воскресенья. В это время будут закрыты магазины, которые не продают жизненно важные товары, не будут работать кафе, развлекательные учреждения, торгово-развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры.

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