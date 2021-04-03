В Украине впервые суточный прирост случаев COVID-19 превысил 20 тысяч

В Украине впервые суточный прирост случаев COVID-19 превысил 20 тысяч

В соседней стране за прошедшие сутки зарегистрировали 20 341 новый случай инфицирования коронавирусом. Это на 2,3% превышает показатель предыдущего дня и является самым большим показателем за время пандемии.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет tass.ru. При этом заболели 809 детей и 473 медработника.

За время пандемии в Украине заразился коронавирусом 1 731 971 человек. 1 342 536 выздоровели, скончались 34 075.

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