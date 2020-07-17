В Украине уже третий день регистрируется более 800 новых случаев COVID-19 за сутки

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С начала пандемии в соседней стране лабораторно подтверждено 57 264 случая COVID-19. Уже третий день подряд в Украине ежесуточно регистрируется более 800 случаев коронавируса.

Как сообщил министр здравоохранения соседней страны, за прошедшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей, а также 132 медицинских работника. Были госпитализированы 211 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев, передаёт unian.net.

За всё время пандемии в Украине заболели 57 264 человека, из них 4 068 детей и 7 723 медицинских работников. Всего после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 29 769 человек. Зарегистрировано 1 456 летальных случаев.

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