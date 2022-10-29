В Украине увеличилось количество смертей при ДТП из-за отсутствия освещения

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В связи с экономией электроэнергии во многих городах Украины улицы почти не освещены ночью. Из-за этого возросло количество аварий с участием пешеходов. Об этом сообщил руководитель патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По словам Билошицкого, с 10 до 23 октября на улицах украинских городов погиб 51 пешеход. Из них 38 – в темное время суток. Это более чем на 25% больше, чем за две предыдущие недели, передает unian.net.

Глава Патрульной полиции призывает пешеходов быть особенно внимательными и использовать светоотражающие элементы.

– В темное время суток каждый пешеход должен непременно использовать светоотражающие элементы. Не пренебрегайте элементарными вещами, которые могут спасти жизнь. Будьте заметными на дороге, берегите себя и своих родных, – подчеркнул он.

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