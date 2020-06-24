В Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 940 новых случаев COVID-19, что является наибольшим количеством с начала эпидемии в соседней стране. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Главного ситуационного центра Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно информации источника, за вчерашний день, 23 июня, 453 человека выздоровели, а 16 — скончались от осложнений.

Всего в Украине с начала пандемии коронавирус обнаружен у 39 тысяч 14 человек. Из них 17 тысяч 409 пациентов уже выздоровели, а 1 051 — умерли от осложнений, пишет delo.ua.

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