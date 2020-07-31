В Украине третий день регистрируется более 1000 новых случаев COVID-19

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В соседней стране уже почти 70 тысяч зараженных коронавирусом.

По состоянию на 31 июля в Украине небольшой спад количества новых случаев коронавируса, но за вчера заразились 1 090 человек. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны, передаёт rbc.ua.

С начала пандемии в соседней стране коронавирусом заразились 69 884 человек, выздоровели 38 752, умерли 1693.

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