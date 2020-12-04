В Украине снова выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В Украине снова выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 15 131 новый случай коронавируса. Это произошло впервые с прошлой субботы, когда число заразившихся превысило 15 тысяч. Об этом сообщил министр здравоохранения соседней страны Максим Степанов.

Всего за 24 часа в Украине было проведено 74 880 тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР – 48 028, методом ИФА – 26 852, передаёт rbc.ua.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заразились уже 787 891 человек, умерли 13 195 (+235 за последние сутки), выздоровели – 397 809 (+13 383 за последние сутки). Активными остаются 390 082 случая.

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