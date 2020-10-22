В Украине снова диагностировали рекордное число заразившихся COVID-19 за 24 часа

В Украине снова диагностировали рекордное число заразившихся COVID-19 за 24 часа

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7 053 человек. Это очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения за 24 часа: днём ранее заболело 6 719 человек.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 116 летальных случаев, 2 679 пациентов выздоровели.

За всё время пандемии коронавирусом в соседней стране заболело 322 879 человек, пишет nv.ua. Из них 124 898 выздоровели, 6 043 скончались.

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