В Украине снова диагностировали рекордное число заразившихся COVID-19 за 24 часа

0

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7 053 человек. Это очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения за 24 часа: днём ранее заболело 6 719 человек.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 116 летальных случаев, 2 679 пациентов выздоровели.

За всё время пандемии коронавирусом в соседней стране заболело 322 879 человек, пишет nv.ua. Из них 124 898 выздоровели, 6 043 скончались.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.