В Украине рекорд смертности от коронавируса и под 19 000 заболевших за сутки

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8 ноября в Украине выявили 18 988 заболевших COVID-19 (днём ранее – 13 068). За сутки умерли рекордные 833 инфицированных (днём ранее – 473), выздоровели – 16 609 (8200).

Как пишет news.liga.net, на утро 9 ноября в Украине зафиксировали 3 107 489 заболевших за всё время эпидемии COVID-19. Умерли 73 390 пациентов, выздоровели – 2 537 565.

“Красная зона” карантина действует в Киеве и 16 областях, в трёх областях ситуация стабилизируется. Ограничения не распространяются на людей с зелеными COVID-сертификатами. Столичные власти прогнозируют, что “красная зона” карантина будет действовать в Киеве как минимум месяц.

За неделю в Украине вакцинировали от COVID-19 более 1,6 млн человек. Две дозы уже получили под 8 млн жителей Украины.

Со вчерашнего дня невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы. Глава Минздрава соседней страны Виктор Ляшко настаивает: вакцинация спасает одну жизнь в Украине каждые шесть минут, а антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях.

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