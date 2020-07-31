В Украине отменят карантин для граждан Молдовы: какие правила остаются в силе

В Украине отменят карантин для граждан Молдовы: какие правила остаются в силе

В Украине отменят обязательную 14-дневную самоизоляцию для граждан, въезжающих из стран “красной” зоны, в том числе из Молдовы. Новые правила вступят в силу 1 августа. 

Так, с завтрашнего дня вместо 14-дневной самоизоляции можно сделать тест на COVID-19 не более чем за 48 часов до прибытия в Украину. В случае отрицательного результата проходить обсервацию не нужно, передаёт thepage.ua.

Стоит отметить, что с 1 августа изменятся и критерии разделения стран на «красную» и «зеленую» зоны. С августа статистику будут обновлять раз в семь дней.

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