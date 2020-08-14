В Украине очередной антирекорд по коронавирусу: 1 732 случая за сутки

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Всего в соседней стране уже почти 88 тысяч зараженных.



По состоянию на 14 августа в Украине выявили рекордный прирост зараженных коронавирусом за сутки – заразились еще 1 732 человека. Такие данные приводятся в карте Совета нацбезопасности и обороны.

Общая ситуация по коронавирусу в Украине такая: 87 872 случая заражения (+1 732); 46 797 случаев выздоровления (+581); 2011 смертей (+19), передаёт rbc.ua.

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