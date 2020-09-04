В Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 2,7 тыс. новых случаев

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В Украине выявили 2 723 новых случая коронавируса за сутки. Такие данные приводятся в карте Совета национальной безопасности и обороны.

Это антирекорд по числу новых случаев. Предыдущий составлял 2 495 заражений за сутки. Он был зафиксирован два дня назад, передаёт rbc.ua.

В Украине уже 130 951 случай COVID-19. 59 676 человек вылечились, 2761 скончались. За прошедшие сутки умер 51 человек.

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