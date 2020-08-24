В Украине начали действовать новые карантинные зоны

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С сегодняшнего дня в Украине начало действовать новое зонирование. Соответствующее решение ранее приняла комиссия при правительстве соседней страны.

Как пишет news.liga.net, эпидемические уровни будут установлены на 14 дней. Вот какие ограничения предусматривает каждая из зон:

желтая

* в общественных зданиях и транспорте – маска,

* при проведении массовых мероприятий – не более одного человека на пять квадратных метров,

* заполненность кинотеатров и театров – не более 50%,

* перевозка пассажиров в общественном транспорте только по количеству мест для сидения,

* запрещается посещать заведения социальной защиты, где находятся пожилые люди (кроме тех, кто предоставляет кризисные услуги).

оранжевая

* все ограничения желтой зоны

и дополнительно:

* запрещается работа заведений по размещению людей (хостелы, турбазы и т.п.), кроме гостиниц,

* не могут работать ночью развлекательные заведения и рестораны,

* запрет на плановые госпитализации в больницах,

* запрет на работу спортзалов, фитнес-центров, культурных заведений,

* не будут приниматься новые смены в детских лагерях,

* ограничение для массовых мероприятий – один человек на 20 кв.м и всего не более 100 посетителей.

красная

* все ограничения оранжевой зоны

и дополнительно:

* запрет на работу общественного транспорта,

* закрыты для посещения образовательные учреждения, ТЦ, кафе и рестораны.

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