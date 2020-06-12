В Украине два дня подряд суточная заболеваемость на рекордном уровне

В Украине зафиксировали 29 753 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Высокая суточная заболеваемость держится второй день подряд.

В Украине выявили 683 новых больных COVID-19 за сутки. Это лишь на шесть заболевших меньше, чем при суточном рекорде заболеваемости за все время эпидемии коронавируса в стране, передает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки выявили 683 новых больных (689 – днем ранее), умерли 16 пациентов (21), выздоровели 426 (372) человек, пишет news.liga.net. Эксперты называют причиной всплеска заболеваемости снятие ограничений. В частности, в Украине уже открыли летние кафе и террасы. Сегодня же стало известно, что коронавирусом заболела жена президента соседней страны Елена Зеленская.

За всё время эпидемии в Украине зарегистрировали 29 753 заболевших, 870 инфицированных умерли. Побороть болезнь удалось 13 141 человеку.

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