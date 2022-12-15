В туристическом троллейбусе будут проводиться экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой

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В этом году на новогодние праздники туристический троллейбус вновь будет проводить тематические экскурсии под названием “Узнай город вместе с Дедом Морозом”. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинёва.

Новогодний туристический троллейбус будет курсировать по субботам и воскресеньям, 17-18 декабря и 24-25 декабря, а также 7-8 января.

График работы:

I рейс: в 10:00 (экскурсия на государственном языке);

II рейс: в 12:00 (экскурсия на государственном языке);

III рейс: в 14:00 (экскурсия на русском языке);

IV рейс: в 16.00 (экскурсия на русском языке).

Место отправления туристического троллейбуса – Арка Победы. После экскурсии все дети получат от Деда Мороза сладкие подарки.

В туристическом троллейбусе будет разрешён проезд максимум 22 человек. Детей до 10 лет должен сопровождать взрослый.

Стоимость поездки – 30 леев. Для пассажиров до 7 лет поездка будет бесплатной.

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