В туристическом троллейбусе будут проводиться экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой

В этом году на новогодние праздники туристический троллейбус вновь будет проводить тематические экскурсии под названием “Узнай город вместе с Дедом Морозом”. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинёва.
Новогодний туристический троллейбус будет курсировать по субботам и воскресеньям, 17-18 декабря и 24-25 декабря, а также 7-8 января.
График работы:
- I рейс: в 10:00 (экскурсия на государственном языке);
- II рейс: в 12:00 (экскурсия на государственном языке);
- III рейс: в 14:00 (экскурсия на русском языке);
- IV рейс: в 16.00 (экскурсия на русском языке).
Место отправления туристического троллейбуса – Арка Победы. После экскурсии все дети получат от Деда Мороза сладкие подарки.
В туристическом троллейбусе будет разрешён проезд максимум 22 человек. Детей до 10 лет должен сопровождать взрослый.
Стоимость поездки – 30 леев. Для пассажиров до 7 лет поездка будет бесплатной.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Здравствуйте, а можно заранее приобрести билеты на экскурсию, так как живём не в Кишиневе, а быть уверенным что попадём на экскурсию с Дедом Морозом. Если да, то дайте пожалуйста координаты ,где можно приобрести билеты.