В туристическом троллейбусе будут проводиться экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой

В туристическом троллейбусе будут проводиться экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой

В этом году на новогодние праздники туристический троллейбус вновь будет проводить тематические экскурсии под названием “Узнай город вместе с Дедом Морозом”. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинёва. 

Новогодний туристический троллейбус будет курсировать по субботам и воскресеньям, 17-18 декабря и 24-25 декабря, а также 7-8 января.

График работы:

  • I рейс: в 10:00 (экскурсия на государственном языке);
  • II рейс: в 12:00 (экскурсия на государственном языке);
  • III рейс: в 14:00 (экскурсия на русском языке);
  • IV рейс: в 16.00 (экскурсия на русском языке).

Место отправления туристического троллейбуса – Арка Победы. После экскурсии все дети получат от Деда Мороза сладкие подарки.

В туристическом троллейбусе будет разрешён проезд максимум 22 человек. Детей до 10 лет должен сопровождать взрослый.

Стоимость поездки – 30 леев. Для пассажиров до 7 лет поездка будет бесплатной.

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Комментарии (1)

  1. Здравствуйте, а можно заранее приобрести билеты на экскурсию, так как живём не в Кишиневе, а быть уверенным что попадём на экскурсию с Дедом Морозом. Если да, то дайте пожалуйста координаты ,где можно приобрести билеты.

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