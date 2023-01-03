В Турции с этого года ввели новый налог для туристов

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С 1 января 2023 года в Турции вступил в силу закон, согласно которому отели, пансионы, гостевые дома, кемпинги, шале и другие объекты размещения будут платить налог в размере 2% от суммы, уплаченной туристом за проживание в них, без учёта НДС. Соответствующий закон в середине декабря подготовило Министерство финансов Турции. Коммюнике, разъясняющее применение закона о новом налоге, было опубликовано в официальной газете Resmi Gazete.

Из коммюнике следует, что президент Турции может варьировать размер ставки — увеличить или уменьшить в два раза либо установить разные ставки в этих пределах. При этом налогоплательщиками выступают именно отели и другие объекты размещения, а не туристы, туроператоры или турагентства, пишет rbc.ru.

Налог будет взиматься не только со стоимости проживания, но и со всех остальных услуг, включённых в стоимость размещения: питание и напитки, развлекательные услуги, пользование бассейнами, тренажерными залами и др. Под налог не попадают услуги, оказываемые за пределами отеля и за отдельную плату, а также без проживания — например, если отель принимает сторонних посетителей в свой ресторан, аквапарк или спа-центр.

Новый налог отельеры, очевидно, заложат в цену проживания. То есть, в этом году отдых в турецких отелях может стать дороже ещё на 2%.

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