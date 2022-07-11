В Турции число новых случаев COVID-19 выросло в пять раз за две недели

В Турции число новых случаев COVID-19 выросло в пять раз за две недели

Пятикратное увеличение случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Турции за последние две недели. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа настоятельно рекомендовал гражданам старше 50 лет получить очередную дозу вакцины.

Согласно последней объявленной еженедельной карте по COVID-19, с 27 июня по 3 июля число заболевших увеличилось на 114 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Рост за последние две недели составил почти 5 раз, передает ria.ru.

– Настоятельно рекомендуем лицам старше 50 лет и лицам из группы риска получить очередную дозу вакцины, если с момента их последней вакцинации прошло 6 месяцев, – призвал министр.

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