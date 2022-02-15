В троллейбусах маршрута №30 установлены валидаторы для оплаты проезда

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Автоматизированные POS-терминалы для бескондукторной системы оплаты проезда будут работать в тестовом режиме.

В каждом троллейбусе, курсирующем по маршруту №30, были установлены по два валидатора (у среднего и заднего входов в салон). Оплата проезда в этих троллейбусах будет производиться банковской картой. Для этого карту нужно приложить к устройству, затем прозвучит сигнал. На экране зелёным будет отображено “успешный платёж” или красным “неудачный платёж”.

Кондукторы будут проверять произведённые платежи с помощью специальных технических карт. Так, при касании технической карты и повторном касании карты пассажира на дисплее отображается информация о том, была ли произведена оплата. Кроме того, сотрудники Управления электротранспорта могут отслеживать все платежи в режиме онлайн.

Стоит отметить, что валидаторы не выдают билеты. Подтверждение платежа приходит по SMS или через мобильное приложение банка.

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