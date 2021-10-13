В трёх столичных секторах запланированы отключения света

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Как сообщает “Premier Energy Distribution”, 13 октября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Н. Титулеску, 32, Н. Зелинского, 38/4, 40/2, 42, Трандафирилор, 20, 31/1-31/9, 31/4-31/10, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 37/1, 37/2, 37/4, 39, 39/2, 43/1, 999 – с 08:45 – 13:30.

Сектор Буюканы:

ул. А. Бельцкий, 16, шос. Балкань, 1-9, 20, Пескэрушилор, 1-23, 6-34, 210, пер. Пескэрушилор,. 12, Петрикань, 25/1, 218-232, 999, Стрэшень, 1-7, 2-6, М. Витязул, 17 – с 09:10 до 17:00. ул. Сучава, 119, 120 – с 09:30 до 13:30.

Сектор Центр:

ул. Измаил, 84, подъезд 1-3, кв. 1-112 – с 09:30 до 17:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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