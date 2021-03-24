В трёх столичных секторах запланированы отключения света

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Поставщик сообщает, что 24 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. А. Н. Водэ 107-117, 164-210, 9999, Буребиста 113, 172, Д. Бачоюлуй 171, 180-188, 279-331, 666, 999, Гренобля 136, 176, 279, 303A, 311, 325 – с 09:30 до 12:30.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 178-202 – с 09:15 до 17:00.

ул. Жубилеулуй 21-41, 24-38 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо 57, 63/1, 63/3, 63/4, М. чел Бэтрын 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7 – с 09:10 до 17:00.

ул. И. Виеру 2/1 – с 09:00 до 13:00.

ул. И. Виеру 16, 16/1 – с 13:00 до 17:00.

ул. Колоница 999 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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