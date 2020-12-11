В трёх столичных секторах запланированы отключения света

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“Premier Energy” сообщает, что в пятницу, 11 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

шос. Балкань 1A, Буюкань 999 – с 09:20 до 12:20.

Сектор Центр:

ул. А. чел Бун 44, 47, 49, 51, 55, Колумна 76, Х. Любавич 5, 6, 14, М. Эминеску 61, 63, В. Александри 88 – с 09:00 до 13:00; ул. Яловень 92/6 – частично с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

Московский проспект 12/4, 20/3, Н. Димо 31/1, 31/2, Студенческая 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/1, 12/3, 12A, пер. Студенческий 16/3 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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