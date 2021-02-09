В трёх столичных секторах во вторник не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 9 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

ул. Аэропорт 9005, бул. Куза-Водэ 36, Индепенденцей 18, 20, 20/1, 22, 24/1, бул. Траян 17, 17/1, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/4 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. 31 Августа 131, Букурешть 88-92, 108, 91, 99-107, 999, 9999, К. Стере 999, Мария Чеботарь 6-8, 16/1, 9-19, Н. Йорга 18, С. Лазо 2-16, 3-17, Сфатул Цэрий 5-17, 27, 12-18, А. Щусев 94-108, 99-113, 9999 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. М. Когылничану 69-81, 87-93, 6, 70-72, 76, 82-92, А. Щусев 94-108, 99-113, 9999 – с 10:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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