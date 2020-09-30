В трёх столичных секторах в среду не будет света

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Поставщик сообщает, что 30 сентября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

пер. Калараш 14/2, Каля Ешилор 8, 10, И. Прункул 24, Калараш 14/1, Месаджер 19 – с 09:25 до 15:25.

ул. В. Лупу 83A – с 09:00 до 13:00.

ул. В. Лупу 87 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Д. Кантемир 5, 9, Измаил 88/1, 90, 92, 92/1, 92/2, 94, 94/1, 96, 96/1, 96/2 – с 08:45 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Драган 2, 2/1, 2/1A, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, Вадул-луй-Водэ 72, 74, 76, 78, 78/2, 80, 9999, В. Вэрзару 3, 5/2 – с 09:15 до 17:00.

ул. М. Садовяну 42/3 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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