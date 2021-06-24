В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. А. Н. Водэ 107-117, 164-210, 9999, Буребиста 113, 114, 172, 186A, Др. Бэчоюлуй 171, 180-188, 269-331, 666, 999, Гренобля 279, 311, 325 – с 13:30 до 17:30.

Сектор Буюканы:

ул. К. Ешилор 10 – с 09:00 до 16:20.

Сектор Чеканы:

ул. Кэлэторилор 103, 105, Кэрэмидарилор 81-105, 100, Узинелор 90, 96/4, 137-167 – с 09:10 до 16:30; ул. Варница 2/10, Узинелор 60 – с 09:25 до 16:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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