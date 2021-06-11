В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 11 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

3 пер. Львов 64-80, 5 пер. Львов 16, ул. София 15, 17, Варшовия 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 9/1 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Крянгэ 47/2 – с 13:00 до 17:00;

ул. Алба-Юлия 202/4, 202/5 – с 11:00 до 13:00;

ул. В. Лупу 46/1, 46/3, 48A, D – с 08:30 до 12:00.

Сектор Центр:

ул. Штефан чел Маре 21, 23, 43, Сихаструлуй 42, 79A, 9990 – с 09:00 до 17:00;

Хынчештское шоссе 9999, М. Лермонтов 128/3, 142, 145, 148/1 – с 09:10 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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