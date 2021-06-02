В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в среду, 2 июня, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 80/4 – с 09:20 до 17:00;

ул. Н. Зелинского 28/2 – с 09:00 до 13:00;

бул. Дечебал 72, Н. Зелинского 28/4, 28/5, 28/6, 30/4B – с 13:00 до 17:00;

ул. Гренобле 130/3 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Буюканы:

бул. Алба-Юлия 85/5, Л. Деляну 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/6, 7/7, 8/1, 9, 9/2, 9/4, 9/5, 16 – с 09:20 до 17:00;

ул. Буюкань 3 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 180, 204-238, 217, 229-255, 279, 9999, В. Ковтун 2-40, 3-9, 25-27, 37, пер. В. Ковтун 12 – с 09:00 до 18:00, ул. Базинулуй 2, 8, 8/1, 9001, ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, 12, Тэбэкэрия Веке 15-25, 18-40, 9001 – с 08:45 до 16:00.

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